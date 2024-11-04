Abdussamet Uğurlu Avrupa Şampiyonasında ringe çıkacak.

Çorumlu milli sporcu Abdussamet Uğurlu 7-14 Kasım tarihleri arasında Kosoya’da yapılacak olan Avnupa Muay Thai Şampiyonasında milli takımda mücadele edecek.

Türkiye Şampiyonasında elde ettiği başarılar ile milli takıma girmeye hak kazanan Abdussamet Uğurlu 7 Kasım’da başlayıp 14 Kasım’da sona erecek Avrupa Muay Thai Şampiyonasında madalya için mücadele edecek.

Uğurlu, bu önemli şampiyonanın hazırlıklarını uzun süredir yaptığını ve bu hafta başında milli takım ile Kosova’ya gideceğini belirterek hedefinin kürsüye çıkmak olduğunu söyledi.