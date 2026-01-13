1. Lig’de eksi puanlarla son sırada yer alan ve henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Adana Demirspor, Esenler Erokspor karşısında aldığı 5-0’lık ağır mağlubiyetin ardından deplasmanda oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı.

Ligde geride kalan 20 haftada sahadan üç puanla ayrılamayan mavi-lacivertliler, son olarak Esenler Erokspor karşısında aldığı 5-0’lık ağır yenilginin ardından rotasını Çorum FK maçına çevirdi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, yaşanan zorluklara rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirterek, “Erokspor maçı hepimiz için çok ağır bir skor oldu. Ancak ligde eksi 28 puanla son sırada yer almamız ve kadromuzun bu lig için yeterli olmaması pes edeceğimiz anlamına gelmiyor. Deplasmanda karşılaşacağımız Çorum FK güçlü ve formda bir ekip olabilir ama biz de sahaya karakter koymak istiyoruz” dedi.