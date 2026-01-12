Arca Çorum FK bir günlük iznin ardından cuma akşamı evinde oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Ligde son iki maçında deplasmanda önce Erzurumspor’a ardından da Amedspor’a 1-0 yenilerek zirve yolunda iki yara alan kırmızı siyahlı takım cuma akşamı oynadığı maçın ardından cumartesi gününü izinli geçirdi. Çorum FK dün saat 15’de tesislerde toplanarak saat 16’da haftanın ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenman öncesi futbolcularla bir toplantı yaparak Amedspor maçını değerlendirdi.

Eroğlu’nun toplantısının ardından kısa süreli koşu ile başlayan antrenman dar alanda pas ve son bölümde ise yenileme antrenmanı ile haftanın ilk çalışması tamamlandı.

Kırmızı Siyahlı takım .bugün yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.