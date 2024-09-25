Pazar günü sahasında Çorum FK’yı konuk edecek olan Adanaspor’da Teknik Direktör François Ciccolini ile karşılıklı anlaşarak ayrıldı.

Sezona Teknik Direktör Sol Bamba’nin ekibinde Adanaspor’da göreve başlayan François Ciccolini, Sol Bamba’nın Manisa FK ile oynanan maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinin ardından takımın başına getirilmişti.

Ligde son olarak Ümraniyespor karşısında alınan 5-2’lik mağlubiyetin ardından Adanaspor yönetimi yapılan görüşmeler sonucunda François Ciccolini ile karşılıklı anlaşarak yollan ayrıldı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada François Ciccolini ve ekibine teşekkür edildi bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Öte yandan Adanaspor’un geçtiğimiz yıllarda bir çok kez göreve getirilen Kemal Kılıç ile görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.