Öğretmen Evi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen AFAD, 2025 yılında yapılan faaliyetleri aktardı.

Kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya gelen İl Afet ve Acil Durum Başkanlığı Afet Eğitim Şube Müdürlüğü Personeli Veysel Maden, 2025 yılında yaşanan yangın afetleri için 11 milyon 766 bin 931 TL, kaya düşmesinde 110 bin TL, sel felaketinde 30 bin olmak üzere toplam 11 milyon 906 bin 931 TL afet ödemesi yapıldığını açıkladı.

Maden, Bayat Çukuröz Köyü’nde 11, İskilip Sorkun Köyü’nde 1, Osmancık Seki Köyü’nde 1, Bayat Kubbeddin Köyü’nde 1 olmak üzere 14 adet afet konutu yapıldığını dile getirdi.

276 eğitim faaliyetinde 28 bin 425 kişiye ulaşıldığını aktaran Maden, hazırlık aşamasında hem müdahale kapasitemizi genişletmeye hem de toplumu bu anlamda bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

AFAD Çorum Şube Müdürü Ali Uslu ise Çorum’da 2025 yılında 31 tane kayıp vakasının olduğunu belirterek, bunun acil durum kapsamında değerlendirileceğini ifade etti.