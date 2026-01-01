Çorum'da çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Ramazan Kılıç(21) hayatını kaybetti.

Dün akşam Gülabibey Mahallesi Sanayi 1. Sokak'ta meydana gelen olayda Ramazan Kılıç ile Celal S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışma sonucu Kılıç, Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.