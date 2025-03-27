Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bugün Çorum’a gelecek.

Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, inşası tamamlanarak faaliyete başlayan Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılışını yapacak.

İlk olarak Çorum Valiliğini ziyaret edecek olan Bakan Memişoğlu, ardından sağlık yöneticileri ile istişarede bulunacak.

Toplantının ardından İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret edip 200 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulunacak olan Bakan Memişoğlu, sonrasında Şehit Ömer Emiroğlu Ağır ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılışını yapacak.

Açılışın ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret edecek olan Bakan Memişoğlu, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından

TSO Fuar Alanında yapılacak olan Vefa İftarına katılacak.



