Ahlatcı Kuyumculuk, 16-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 57. İstanbul Jewelry Show’da yerini alacak.

Dünyanın en büyük kuyumculuk fuarlarından biri olarak kabul edilen etkinlik, sektördeki yenilikleri ve trendleri takip etmek isteyen profesyonelleri bir araya getirecek.

Ahlatcı Kuyumculuk, fuarda geniş ürün yelpazesiyle ziyaretçilerini ağırlamayı hedefliyor. Markanın, zarif tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle dikkat çeken koleksiyonları, kuyumculuk sektöründe yeni fırsatlar yaratacak.

İstanbul Jewelry Show, dünya çapındaki kuyumculuk sektörü temsilcileri için önemli bir buluşma noktası olmaya devam ederken, Ahlatcı Kuyumculuk’un da bu prestijli etkinlikteki varlığı, markanın sektördeki gücünü ve etkisini pekiştirecek.

Fuar boyunca, ziyaretçiler Ahlatcı Kuyumculuk’un en yeni koleksiyonlarını keşfederken, firma yetkililerinden detaylı bilgi alabilecek ve işbirlikleri için fırsatlar yaratabilecekler.