MUSTAFA BURAK YALÇIN

Ahlatcı Holding, gerçekleştirdiği mücevher ihracatıyla bu yıl da Türkiye’nin altın ihracat şampiyonu oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 30. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni İstanbul’da düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TİM Başkanı Mustafa Gültepe de yer aldı.

MÜCEVHER SEKTÖRÜNÜN ŞAMPİYONU YİNE AHLATCI OLDU

Yalnızca kuyumculuk ve mücevherat sektörünün değil, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden biri haline gelen Ahlatcı Kuyumculuk, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde Türkiye’nin Mücevher Sektörü İhracat Şampiyonu ödülünü aldı.

ÖDÜLÜNÜ BAKAN BOLAT’IN ELİNDEN ALDI

Çorum’u da altın ihracatında üs haline getiren Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, gurur veren ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan teslim aldı.

AHLATCI, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Ahmet Ahlatcı, törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir süre görüşerek sohbet etti.