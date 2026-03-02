Çorum’un en eski fırınlarından biri olan Emek Fırını’nın odun ateşinde pişirilen Ramazan pidesi lezzeti ile Çorum halkından büyük rağbet görüyor.

11 ayın Sultanı Ramazan’ın olmazsa olmazlarından Ramazan pidesine bu sene de yoğun ilgi var.

TAŞ FIRINLARDA PİŞİRİLEN PİDELER LEZZETİYLE DAMAKLARDA İZ BIRAKIYOR

Osmancık Caddesi numara 40 (Ölçek İş Merkezi karşı çaprazı) adresinde 68 yıldır hizmet veren Emek Fırını’nda odun ateşinde taş fırınlarda pişirilen pideler, lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor.

1958 yılında merhum Abdullah Bişiren tarafından Çorum halkının hizmetine açılan Emek Fırını, yaklaşık 68 yıldır katkı maddesi kullanılmadan ekşi maya kullanılarak yapılan pide ve ekmek lezzetiyle Çorum halkının en çok tercih ettiği fırınlardan biri oldu.

BABADAN KALMA MESLEĞİ DEVAM ETTİYOR

Babadan kalma mesleği devam ettirdiklerini belirten Fatih Bişiren, Çorum’un en lezzetli pidelerini ürettiklerini söyledi.

Emek Fırını olarak kaliteden ödün vermeden kaliteli un, kaliteli malzemeler ve kendilerine has tarifiyle özel ramazan pidesini Çorum halkın damak tadına sunduklarını belirten Bişiren, “68 yıldır olduğu gibi bu Ramazan ayında da odun ateşinde pişinde sıcacık leziz pidelerimizi vatandaşlarımızın iftar sofralarına sunuyoruz.” dedi