Alaca Belediyespor 25 yıllık sporcusu Ahmet Şahin’e jübile ile veda etti.

1981 Alaca doğumlu Ahmet Şahin 2000 yılında Alaca Belediyespor’da lisanslı futbola başladı ve aralıksız 25 yıl sarı kırmızılı formayı giydi.

Ahmet Şahin için jübile maçında Alaca belediyespor ile Yozgat 66spor takımı Alaca ilçe sahasında karşılaştılar.

Maça çıkarken iki takım oyuncularının alkışları arasında son kez sahaya çıkan Ahmet Şahin takım kaptanı olarak ilk bölümde formea giydikten sonra yerini genç arkadaşına bıraktı.

Maçın ardından iki takım oyuncularının birlikte yemek yediler.

Yemek sonunda Alaca Belediye Başkanı ve Alaca Belediyespor eski başkanlarından Şerif Aslan kulübe uzun yıllar hizmet veren Ahmet Şahin’e teşekkür etti ve plaket verdi.

Ahmet Şahin ise Alaca Belediye Başkanı Şerif Aslan ile kulüp yönetimi ve teknik heyetine teşekkür etti.

Çocukkan girdiği kulüpbüne 25 yıl aralıksız hizmet etmenin gurununu yaşadığını belirterek kendisine emek ve katkı veren herkese teşekkür etti.