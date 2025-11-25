Golden Break Bilardo turnuvasında birinciliği Timur Dedeoğlu kazandı.

Bilardo İl Temsilciliği ile Golden Break Bilardo sahibi sahibi Ziya Beyaz taraından organize edilen 8 Top Centilmen turnuvasında 19 sporcu mücadele etti.

17-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen turnuvada zorlu maçlar sonunda Timur Dedeoğlu birinciliği kazanırken finalde kaybeden Yasin Abukan ikinci Alican Bülbül üçüncü ve Mehmet Durdu ise dördüncü oldu.

Büyük sporcuların mücadoele ettiği turnuvada Bahçelievler İlkokulu öğrencisi Çağatay Göktürk Demir dokuz yaşında olmasına karşın gösterdiği performansla büyük beeni topladı ve turnuvanın en centilmen oyuncusu seçildi.

Birinci olan sporcumun ödülünü Bilardo il temsilcisi Yüksel Tavukcı, ikinci olan sporcumuzun ödülünü duayen sporcunun Osman Ünsal Taşçı , üçüncü olan sporcunun ödülünü salon sahibi Ziya Beyaz, son olarak en genç sporcunun ödülünü Milli Sporcu Emrah Taç verdi.

Bilardo İl Temsilcisi Yüksey Tavukcı, İlimizde bilardo sporunun gelişmesine katkı sağlayan salon sahibi Ziya Beyaz’a ve katılım sağlayan tüm sporcularımıza tebrik ediyorum’ dedi.