Çorum AK Parti İl Yürütme Kurulu’nda rotasyona gidildi.

İl Başkanı Av. Yakup Alar’ın kararı ile gerçekleştirilen değişiklikle il başkan yardımcılıklarında güncel liste şöyle:

Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Nurettin Karaca, Tanıtım ve Medya Başkanı Erol Taşkan, Yerel Yönetimler Başkanı Osman Fatih Gümüş, Ekonomi İşleri Başkanı Ali Evlüce, Sağlık Politikaları Başkanı Cemil Öz, Teşkilat Başkanı Mustafa Torun, Seçim İşleri Başkanı Ali Sami Odabaş, Dış İlişkiler Başkanı Erkam Özünel, Sosyal Politikalar Başkanı İlknur Göktepe, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Faruk Özyılmaz, Mali İşler Başkanı Osman Aktı, Ar-Ge Başkanı Zekeriya Kuyumcu, İnsan Hakları Başkanı Davut AK, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Türker Semih İstanbullu, Bilgi İletişim Toknoloji Başkanı Necip Kadri Yücel, Türk Devletleri İle İlişkiler Başkanı İdris Kesgin, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Saliha Köklükaya ve İl Sekreteri Recep Özkaya oldu.

3 İSİM YÜRÜTMEDEN YÖNETİME GEÇTİ

Listede görevi değişmeyen isimlerin yanı sıra, yine yürütmede kalıp görevi değişen isimler de yer alırken, bir önceki yürütme kurulunda Seçim İşleri Başkanı Av. Abdulbaki Kartancı, Ar Ge Başkanı Tuncay Yalçınkaya ve İl Sekreteri olarak görev alan Fadime Örskaya, yönetim kurulu üyesi olarak görevlerine devam etti.