AK Parti İl Teşkilatı Hemşireler Haftası nedeniyle hastaneyi ziyaret ederek, hemşirelere gül hediye ettiler.

AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Akyüz Özdağ’la birlikte Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek burada görev yapan hemşirelerin Hemşireler Haftasını ziyaret ettiler.

Başhekim Vekili Opr. Dr. Mehmet Kılıç’ı ziyaret ederek, hastanede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Av. Yakup Alar, “Hastanemizde çalışan hemşirelerimizin şahsında, sağlık ordumuzun yılmaz neferleri olan tüm hemşirelerimizin haftasını tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

Yakup Alar ve beraberindekiler hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

