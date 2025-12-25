Enflasyonla mücadele ve bütçe dengeleri çerçevesinde yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, 2026'nın ilk günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Ekonomist Cahit Saraçoğlu'nun verdiği bilgiye göre, 1 Ocak sabahından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelaları güncellenecek.
BENZİN VE MOTORİNDE ZAM TUTARLARI NETLEŞTİ
Yapılacak ÖTV düzeltmesiyle birlikte litre bazındaki artışın benzinde 1,32 TL, motorinde ise 1,41 TL olacağı bildirildi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet