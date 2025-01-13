Alaca’da ilk kez oynanan futbol derbi maçından takımlar 0-0 beraberlik ile ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon kurulan Alacagücüspor ve Alaca Belediyespor takımları ilk kez dün ilçe sahasında derbiye çıktılar.

İlçenin ilk derbi maçı beklendiği gibi stresi ve mücadelesi yüksek geçti. İki takımında kontrollü bir futbol ortaya koyduğu maçta ilk yarıda takımların çabası sonuç vermedi ve devre 0-0 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarıda da iki takımın karşılıklı ataklarına sahne olan maçta zaman zaman saha içindeki gerilim artsa da büyümedi.

Maçın bu yarısında da iki takımın gol yollarında başarılı olamayınca maç başladığı gibi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.