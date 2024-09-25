Alapala, endüstriyel fırıncılık üretim ekipmanları konusunda uzmanlaşmış İtalya merkezli Laser S.r.l ile yeni iş ortaklığını duyurdu.

Tahıl, yem ve makarna üretim tesisleri için anahtar teslim çözümler sunan, gıda proses teknolojilerinde dünyanın önde gelen gruplarından Alapala, İtalyan fırın ve bisküvi ürünlerinin üretime yönelik çözümler sunan Laser S.r.l ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Alapala için yeni bir dönüm noktası olan bu anlaşma, bisküvi ve unlu mamul üreticilerine yönelik geniş çözümler sunabilecek.

Merkezi İtalya'nın Verona kentinde bulunan ve 1995 yılında kurulan Laser S.r.l , dünya çapında 700'ün üzerinde kurulu üretim hattına sahip. Şirket, yenilikçi ve güvenilir teknolojiyle tasarlanmış tünel fırınlar, soğutma tünelleri ve otomatik karıştırma sistemleri de dahil olmak üzere bisküvi, ekmek ve kek üretimi için ileri teknoloji makineler sağlıyor.

Alapala Holding CEO'su Görkem Alapala, ortaklığın önemine dikkat çekti: “Laser S.r.l ile yaptığımız bu iş birliği, Türkiye ve küresel pazarlara son teknoloji fırıncılık alanında çözümleri sunmamızı sağlıyor. Laser'in sektör uzmanlığından yararlanarak, müşterilerimize gıda proses teknolojilerindeki en son yenilikleri sunma misyonumuzda önemli bir adım daha atıyoruz. Birlikte hem Türkiye'deki hem de küresel pazardaki konumlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz.”