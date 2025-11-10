Arca Çorum FK'nın Sırp 10 numarası dün harika bir gole imza attı.
Maça yedek soyunan Daniel Aleksic 59.dakikada Eren Karadağ'ın yerine oyuna girdi.
78.dakikada Çorum FK, Eze'nin düşürülmesiyle frikik kazandı.
Frikikte topun başına geçen Sırp futbolcu yaklaşık 30 metreden topa sert vurdu. Kaleci Sinan Bolat'ı üzerine gelen sert topu yakalamayı ve içeri aldı.
Çorum FK bu golle 3-1 yakaladı.
İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI
Bu sezon Çorum FK formasıyla 9 maçta 582 dakika süre alan Aleksic 2 gol 1 asiste imza attı.
Muhabir: Fatih Battar