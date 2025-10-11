Çorum'un Alaca ilçesinde bir evin tandır bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Akaca ilçesi Büyükcamili köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ö.'ye ait evin tandırlık olarak kullanılan bölümünde yakılan atık malzemelerden çıkan kıvılcımlar çatıya sıçradı.

Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yanında tandırlı ve yanında bulunan yapıda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.