Para Masa Tenisi Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Ali Korkmaz 2028 Los Angeles Olimpiyatları istişare toplantısına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Olimpik ve Paralimpik sporcuların performans gereksinim ve planlamalarının ele alındığı istişare toplantı GSB Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Ali Sosanoğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Türkiye Masa Tenisi Federasyonu adına 2028 Los Angeles Perfomans Direktörleri Masa Tenisi Teknik Kurul Başkanı Sunay Atakan ve Para Masa Tenisi Teknik Kurul Başkanı Ali Korkmaz katıldı.

Toplantıda 2028 Olimpiyatlarına kadar sporcuların performans gereksinim ve planlamaları detaylıca ele alındı ve yol haritası belirlendi.