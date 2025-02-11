Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer ligin ikinci yarısında her maçın çok zorlu geçtiğini bu anlamda baktığımızda uzatma dakikalarda buldukları golle aldıkları bir puanın çok daha anlamlı olduğunu söyledi.

Eğer öncelikli olarak Taşköprü maçı ile uzun zamandır hasret kaldıkları Mimar Sinan sahasına kavuştukları ve ilk maçlarını oynadıkları için mutlu olduklarını belirterterek bu konuda emek veren herkese teşekkür etti. Mahalle takımı olduğu için taraftarlarının maça gelmesi takımlarına destek vermesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten Eğer ‘Maça gelirsek lige iddialı bir giriş yapan ancak bir türlü istediği sonuçları alamayan güçlü rakibimize karşı ilk yarıda pozisyon üretemedik buna karşın kalemizde net denilebilecek pozisyon verdik.

İkinci yarıda rakip kalede daha fazla bulunmaya çalıştık ve ciddi gol girişimlerimizi son vuruşlardaki etkisizliğinden sonuçlandıramadık. Maçın son bölümünde ise iki takımda galibiyet için açık oynayınca aldığı risklerle git gelli bir maça döndü.

Son dakikada rakibin kazandığı duran topta baraja çarpan top ağlarımıza gitti ve mağlup duruma düştük. Golün akabinde ön bölgeyi sayısal olarak artırarak beraberlik golü için yüklendik. Oyuncularımın inancı ve baskısı son dakikada olsa beraberlik golünü getirdi ve maçtan bir puanla ayrılmayı başardık.

Ligde her hafta maçların zorluk derecesinin artması aldığımız bir puanın değerini daha da fazla artırdı diye düşünüyorum. İlk kez kendi sahamızda oynadığımız maça ilgi gösteren ve takımlarına destek veren taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Onlara galibiyet sevinci yaşatmak isterdik olmadı ancak önümüzdeki maçlarda hep birlikte galibiyet sevincinide yaşayacağız’ dedi.