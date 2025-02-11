Ahlatcı Çorum FK’nın bugün sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçını Trabzon’dan Alpaslan Şen yönetecek.

Şen iki yıl aranın ardından Çorum FK maçında düdük çalacak.

Şen bundan önce kırmızı siyahlı takımıın beş maçında düdük çaldı üç galibiyet iki beraberlik aldı.

Şen ilk kez 16-17 sezonunda 3. ligde Çorum FK’nın Karacebey Belediyespor’u 4-2 yönettiği maçta görev yaptı. Bir sezon sonra 17-18 sezonunda Osmaniyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçı yöneten Alpaslan Şen 21-22 sezonunda 2. ligde Çorum FK’nın sahasında Sakaryaspor ile ilk dakikalarda on kişi kaldığı ve 0-0 beraberlik ile ayrıldığı maçı yönetti.

22-23 sezonunda ise 2.. ligde şampiyon olduğu sezon Bursaspor ve Isparta32spor maçlarını 2-1 kazandığı maçlarda düdük çalan Alpaslan Şen 1. ligde ilk kez Çorum FK maçında görev yapacak.

Alpaslan Şen konuk Yeni Malatyaspor’un ise bu sezonun ilk yarısında Iğdır FK deplasmanında 3-0 yönettiği maçta görev yaptı.

Alpaslan Şen’in bugünki maçta yardımcılıklarını Hatay’dah Mahmut Gülle ve Kayseri’den Furkan Ulu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sakarya’dan Tayfun Güz.