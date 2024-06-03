Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü Kurucusu Kazım Alpoğlu, gazetemizi ziyaret etti.

Kazım Alpoğlu’na ziyarette Bahçeşehir Koleji Müdür Yardımcısı Nazlıhan Yağmur Kayalar ve Rehber Öğretmeni Elif Bayburtlu da eşlik etti.

Yıllardır eğitim sektöründe başarılı çalışmalara imza atan, Çorum’un tecrübeli eğitimcilerinden Kazım Alpoğlu, yeni dönemde, yeni bir vizyonla hareket edeceklerini söyledi.

Bahçeşehir’de, Erol Tonga, Bilgehan Bodur ve Ayberk Alpoğlu ortaklığında kurumsal deneyimi yerel dinamiklerle birleştirdiklerini ve eğitim standardını daha da iyileştireceklerini aktaran Alpoğlu, Bahçeşehir Koleji'nin eğitim kalitesinde de gözle görülür bir artış yaşanacağını ifade etti.

Bahçeşehir Koleji olarak, ‘Eğitimde dünya markası olma’ vizyonu doğrultusunda topluma değer katacak bireyler yetiştirmeyi, eğitim alanında tüm topluma yayılacak değerler üretmeyi hedeflediklerini belirten Alpoğlu, “Yenilikçiliğimiz imzamızdır”. Biz takip değil, öncülük ederiz. Eğitim standartlarımızı sürekli iyileştirerek, fark yaratmak için çalışacağız” diye konuştu.