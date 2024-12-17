Ahlatcı Çorum FK’da Amedspor maçında bir proje daha start verildi.

İç saha maçları serenomisinde maçın hakemi ve futbolcularla çıkacak minikler Amedspor maçı ile start aldı.

Kulüp Alt Yapı Sorumlusu Sinan Özdilli tarafından alt yapıya gelir sağlamak amacı ile başlatılan bu uygulama ile serenomiye çıkacak çocuklar senoriminin ardından aileleri ile birlike tribünden maçı izleme imkanı buluyorlar.

Sinan Özdilli amaçlarının hem çocuklara kırmızı siyah sevgisini aşılamak hemde alt yapıya katkı sağlamak için büyük kulüplerinde yaptığı bu uygulamanın ilk haftasının çok güzel geçtiğini ve önümüzdeki haftalarda da bunun devam edeceğini söyledi.

Serenomiye çıkan çocuklara bir takım forma veriliyor ve aileleri ile birlikte maç izleme sunuluyor. Bunun için kulüpten detaylı bilgi alınabilecek.