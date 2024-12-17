Çorum Badmintonu başarılarla dolu sezonu muhteşem başarılar ile kapattı .

Antalya’da yapılan Uluslararası turnuvada Mehmet Can Töremiş iki altın madalya Beren Aşkar ise bir bronz madalya ile tamamladı.

12-15 Aralık tarihleri arasında Antalya’da yapılan Victor Antalya Junior İnternational 2024 turnuvasında milli takımda antrenör Eren Murat Güngör ile iki sporcumuz milli takımda mücadele etti. Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübünün milli sporcusu Mehmet Can Töremiş önce tek erkeklerde tüm rakiplerini yenerek ilk altın madalyasını kazandı. Bu müsabakaların ardından çift erkeklerde Samsun’dan Buğra Aktaş ile birlikte mücadele eden Mehmet Can Töremiş ile birlikte çifte altın madalyanın sahibi oldu.

Çift kadınlarda mücadele eden Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübünden Beren Aşkar Erzincan’dan Sudenaz Acu ile birliktte çift bayanlar kategorisinde mücadele etti ve üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Badminton Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar milli takımda görev yapan sporcuları ve antrenörleri kutladı. Boyar bu organizede büyük emekleri olan Federasyon çalışanları ve yönetim kurulu üyeleri tebrik etti.

Bu başarılarda büyük pay sahibi olan milletvekili Oğuzhan Kaya, Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’e teşekkür eden Boyar, milli takımda başarılı sonuçlara imza atan antrenör ve sporcularını tebrik etti.