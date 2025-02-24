Amatör futbolda hafta sonu oynanması gereken tüm maçlar ertelendi.

Cuma akşamı yağan yoğun kar yağışının ardından olağanüstü toplandı.

Yapılan toplantı sonunda 22 Şubat cumartesi günü oynanacak U 18 Ligi 11. hafta müsabakaları ile 23 Şubat pazar günü oynanacak 1. Amatör Küme Büyükler Ligi 7. hafta müsabakaları olumsuz hava ve yol koşulları ile bazı sahaların karla kaplı olması nedeni ile ertelendiği açıklandı.

Tertip Kurulunun bu kararının ardından 1. Amatör Küme maçlarının ikstürde olduğu gibi kaydırılarak devam edeceği açıklandı.

Amatör Futbolda hafta sonu oynanması gerekirken Futbol Federasyonu tarafından tüm ülke genelinde ertelenen U 14 ve U 157de Çorum FK’nın sahasında Etimesgut Belediyespor ile oynayacağı maçlar yarın saat 13 ve 15’de Devane sahasında oynanacak. U 16 takımının Gençlerbirliği ile oynayacağı maç ise 8 Mart cumartesi günü oynanacak.