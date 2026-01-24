Amatör futbolda hafta sonu oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Bugün oynanacak U 18 Ligi baraj maçı ve U 15 Ligi ile yarın oynanacak 1. Amatör Küme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 15 LİGİ: Mimar Sinanspor- Çorum İdman Yurdu: Meriç Devran Demiral, Kardelen Ecevit, Yusuf Ekrem Atılgan. İkbalspor- Osmancık Kandiberspor: Yiğit Eymen Asiltürk, Müge Gözdaş, Mehmet Emin Dincer. Alaca Belediyespor- Vefa Gençlikspor: Serhat Doğan, Yiğithan Akyol, Mehmet Şerif Er. Çorum Anadolu FK- Gençlerbirliği: Elvan Mert Armutcu, Recep Fatih Dursun, Hasan Poyraz Aksoy,

U 18 Baraj Maçı: Sungurlu Belediyespor- Çorum Anadolu FK: Lütfücan Arduç, Ömür Soytemiz, Yunus Emre Yeşil,

1. AMATÖR KÜME: Mimar Sinanspor- Ulukavakspor: Emre Alagöz, Taha Rahmi Atılgan, Elvan Mert Armutcu. Alaca Belediyespor- Sungurlu Belediyespor: Muammer Tekmen, Uğur Koçak, Yunus Emre Günaydın. HE Kültürspor- Dodurga Belediye Beyliğispor: Mehmet Tuğluk, Fatih Koçak, Yunus Emre Yeşil.