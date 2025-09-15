

Amatör futbolda sezon cumartesi günü U 16 liginde oynanan dört maçla başladı. A grubunda maçlar Mimar Sinan ve Osmancık sahasında oynanırken B grubunda ise iki maçta İtfaiye sahasında oynandı.

A grubunda ilk hafta maçında Mimar Sinanspor takımı Mavi Ay Gençlikszpor önünde 5-2’lik skorla galip gelerek ilk haftanın lideri oldu. Osmancık ilçe sahasında oynanan maçta ise Vefa Gençlikspor, Kandiberspor karşısında 2-0 galip gelerek iddiasını ortaya koydu.

Bu grupta İskilipspor ilk haftayı bay geçti.

B grubunda ise Gençlerbirliği ilk maçında Çorumspor önünde 2-0 galip gelirken grubun diğer maçında ise Sungurlu Belediyespor takımı deplasmanda Anadolu FK karşısında 5-1 galip gelerek ilk haftanın lideri oldu. Bu grupta ise Alaca Belediyespor bay geçti.