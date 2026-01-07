Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısının açılış haftasında Diyarbakır'da oynanacak Amedspor-Çorum FK karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

Amedspor Kulübü, maç biletlerinin satışa çıktığını resmi kanallardan duyurdu.

Yapılan açıklamada, "9 Ocak Cuma günü evimizde oynayacağımız Çorum FK maçı biletleri satışta" ifadelerine yer verildi.

Bilet fiyatları belli oldu

Karşılaşma için belirlenen tribün bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:

Güney Kale Arkası: 100 TL

Kuzey Kale Arkası: 100 TL

Güney Batı: 125 TL

Kuzey Batı: 125 TL

Kuzey Doğu: 125 TL

Doğu Alt: 300 TL

Doğu Üst: 250 TL

Batı Alt: 700 TL

Batı Üst: 600 TL

VIP (215 ve 219): 2.000 TL

Misafir Tribünü: 130 TL