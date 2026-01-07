Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısının açılış haftasında Diyarbakır'da oynanacak Amedspor-Çorum FK karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.
Amedspor Kulübü, maç biletlerinin satışa çıktığını resmi kanallardan duyurdu.
Yapılan açıklamada, "9 Ocak Cuma günü evimizde oynayacağımız Çorum FK maçı biletleri satışta" ifadelerine yer verildi.
Bilet fiyatları belli oldu
Karşılaşma için belirlenen tribün bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:
Güney Kale Arkası: 100 TL
Kuzey Kale Arkası: 100 TL
Güney Batı: 125 TL
Kuzey Batı: 125 TL
Kuzey Doğu: 125 TL
Doğu Alt: 300 TL
Doğu Üst: 250 TL
Batı Alt: 700 TL
Batı Üst: 600 TL
VIP (215 ve 219): 2.000 TL
Misafir Tribünü: 130 TL
Muhabir: Çorum Hakimiyet