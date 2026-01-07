Arca Çorum FK, Sırbistan'da Partizan forması giyen Ibrahim Zubairu ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Mozzart Sport'ta yer alan habere göre kırmızı-siyahlı kulüp, Sırbistan Ligi takımlarından FK Partizan'da forma giyen sol kanat oyuncusu Ibrahim Zubairu'yu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haberin detayında, Çorum FK'nın kiralama bedeli için Sırp ekibine 200 bin Euro ödeyeceği ve kulübün Trendyol Süper Ligi'ne çıkması durumunda ise 2.3 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun da devreye gireceği belirtildi.