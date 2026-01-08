Arca Çorum FK, 9 Ocak Cuma günü karşılaşacağı Amedspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya'da kamp yaparak hazırlanan kırmızı siyahlılarda gözler Amed maçına çevrildi.

İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak isteyen kırmızı siyahlılar, dün Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Amed maçının taktiğini çalıştı.

YENİ TRANSFER ANTRENMANDA

Antrenmana yeni transfer MameThiam da katılırken, Partizan'dan transfer edilen Ibrahim Zubairu, Sakarya'dan transfer edilen Burak Çoban ve Gençlerbirliği'nden alınan Sinan Osmanoğlu'nun da bugün kampa katılması bekleniyor.

Kırmızı siyahlılar yarın Antalya'dan maçın oynanacağı Diyarbakır'a geçecek.

