Amedspor Kulübü, Cuma günü Diyarbakır'da oynanacak Çorumspor maçı öncesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekipleriyle işbirliği içerisinde hazırlık yapıldığını duyurdu.

Amedspor'un Cuma günü sahasında oynayacağı Çorum FK karşılaşması öncesi Diyarbakır'da adeta seferberlik ilan edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, müsabakanın sorunsuz ve güvenli bir şekilde oynanabilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Amedspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, özellikle stadyum çevresinde taraftarların maça ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı düzenleme ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sahadaki özverili çalışmaları sayesinde maç günü yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Öte yandan Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri de stadyum içerisinde hummalı bir hazırlık yürütüyor.

Temizlik, bakım ve genel düzenleme çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilirken, stadyumun Çorum FK karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlandığı ifade edildi.