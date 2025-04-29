Anadolu Yıldızlar Ligi Futbol Karması için seçmeler 5 Mayıs pazartesi günü yapılacak.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan Anadolu Yıldızlar Liginde ilimizi temsil edecek olan futbol takımının belirlenmesi için yapılacak seçmelerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Hüseyin Eğer ve Mustafa Veran görev yapacak.

Engin Ayan bu karmada 2011 doğumlu sporcuların katılacağı seçme için kulüplerin 2 Mayıs cuma gününe kadar Mustafa Veran’ın 05469460292 telefona sporcuların isimleri TC numaraları, doğum tarihleri ve oynadığı mevkileri mesaj atmaları gerektiğini söyledi.

Ayan seçmenin 5 Mayıs pazartesi günü saat 11’de Devane sahasında yapılacağını belirterek ‘Belirtilen tarihe kadar liste bildiriminde bulunmayan kulüpler oluşacak sorumluluğu kendileri üstlenecek’ dedi.