İzmir’de devam eden Analig Türkiye finallerinde Çorum kızları grubunda üç maçını da kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Bugün Mersin karşısında kürsüye çıkmak için mücadele edecek.

25 Ağustos’ta başlayan Analig Türkiye Voleybol finallerinde Kafile Başkanlığını Serkan Karaman antrenörlüklerini ise Derya Karaman ve Haluk Doğan’ın yaptığı Çorum takımı, Asiye Sırçalı, Ela Atıcı, Hülya Sağlam, Zeynep Meryem Yağlı, Sena Kiraz, Zehra Kiraz, Güler Bulut, İrem Ceylan, Nazlı Aygül, Elif Zümra Batı, Berfin Su Özenç, Elvan Nur Turan, Zülfiye Zeynep Çadır’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Grubunda ilk maçında Eskişehir’i 3-0, ikinci maçında Çankırı’yı 3-1 ve son maçında da Diyarbakır’ı 3-0 yenen Çorum kız takımı grup birincisi olarak çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.

Çorum kızları bugün saat 13’de İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda Mersin takımı ile karşılaşacak.

Kızlarımız bu maçı kazanmaları halinde kürsüye çıkmayı garantileyecek ve final maçı için mücadele edecek.