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Yenimahalle Belediyesi, Anadolu Aşıklık geleneğinin temsilcilerinden Aşık Haşimi Aslıhak’ın adını açtığı parkla ölümsüzleştirdi.

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu’nun desteğiyle Yeni Batı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parkın açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Eşi Azize Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Uykun, CHP İl Yönetimi, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım ve Yönetimi, Aşık Haşimi Aslıhak’ın ailesi, belediye meclis üyeleri, Yeni Batı Mahalle Muhtarı Fatma Bal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Uykun; “Başkan Yaşar’a Ozanlarımıza sahip çıktığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Aşıklar bizlere geçmişimizin mirasıdır, Ata yadigarıdır. Geçmişe sahip çıkmak bir vefadan öte görevdir. Anadolu’muzun tüm değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.