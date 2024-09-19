MKE Ankaragücü Teknik Direktör Kenan Koçak ile anlaştı. Türkiye’den çok Almanya’da görev yapan ve Stefan Kuntz döneminde milli takım teknik heyetinde görev yapan Çorum FK’nın rakiplerinden MKE Ankaragücü ile anlaştı.

Sezona Cihat Arslan ile başlayan yaptığı transferlerle şampiyonluk adayları arasında gösterilen MKE Ankaragücü takımı beşinci maçlar sonunda iki galibiyet üç mağlubiyet ve 6 puanla 13. sırada bulunuyor. Son hafta oynanan Fatih Karagümrük deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından ayrılık kararı alınan Cihat Arslan ile vedalaşan sarı lacivertli takım Kenan Koçak ile 1-1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kenan Koçak son olarak 2021-2023 yılları arasında A Milli Futbol Takımında Stefan Kuntz'un yardımcılığını yaptı. 2016-2018 yılları arasında Sandhausen'i çalıştıran Kenan Koçak son olarak Hannover'de görev yapmıştı. Hannover'da da başarı yakalayan 40 yaşındaki teknik adam Almanya'da toplamda 150 maça çıktı.

Kocak yeni takımı ile dün ilk antrenmanını çıktı ve Sakaryaspor hazırlıklarına başladı.