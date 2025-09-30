SAHA: Devane.
HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Uğur Koçak, Olcay Çetin.
ARCA ÇORUM FK U14: Ege, M.Talha, Barış, Ali Emir, Sıraç, Buğra, Yaşar, Kaan, Yusuf, Y.Emir, M.Eren.
YEDEKLER: Baran, Talha, Arda Tankal, Arda Soydan, Berke, Kaan, Baran, Muhtalip, Yusuf, Egem.
BOLUSPOR U14 : M.Asaf, Yusuf Ali, Sezer, Çağan, Uras, Asil, Miraç, H.Efe, Kutay, Hüseyin, Ege.
YEDEKLER: M.Emin, Bekircan, Kayra, Çağlar, B.Meriç, Emircan, Alperen.
GOLLER: Dk.7 Çağan, Dk.20 Miraç (Boluspor), Dk.47 Yaşar, Dk.55 (penaltıdan) Y.Emir (Çorum FK).
Muhabir: Fatih Battar