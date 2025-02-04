Tokat’ta yapılan Minikler Masa Tenisi Bölge birinciliğinde Çorum Arenaspor kız ve erkeklerde çifte birincilik kazanarak Kayseri’de yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.

1-2 Şubat tarihlerinde Tokat Ali Yüce Spor Salonu’nda yapılan bölge birinciliğinde değişik illerden 16 kulüp mücadele etti.

Minik Kızlarda Çorum Arena Gençlikspor antrenörler Mesut Kuşgöz, Sedef Kuşgöz, Derya Bilgili, Muammer Kaya ve Ergün Erkoçak yönetiminde A takımı Burcu Asel Tuncer, Derin Mülazım, Eylel Ece Becer, Öykü Deniz Erkoç, Elif Su Erkoçak, Beren Su Zer ve Arnisa Şeker’den oluşan kadrosu ile tüm rakiplerini yenerek bölge birincisi olmaya hak kazandı.

Çorum Spor İhtisas B takımı ve A takımı ise dokuzuncu oldular. Kızlarda Sinop Dorukspor ikinci Çaykur Rizespor ise üçüncü olarak final bileti aldılar.

Minik erkeklerde ise Arenaspor A takımı Ali Said Akdoğan, Kaya Temir, Canberk Sevindik ve Muhammet Emre Kantik’li kadrosu ile 16 takım arasında birinciliği kazanarak finallerde mücadele etmeye hak kazandı. Bu kategoride Çorum Belediyespor B takımı Ahmet Aziz Yetin ve Muhammet Eymen Solak’lı kadrosu ile dördüncü olarak finallere gitme hakkı kazanamadı.

Amasya Kutlubey Ortaokulları ikinci Ankara Lider Ergellilerspor ise üçüncü olarak finale gitmeye hak kazandılar. Çorum Belediyespor C takımı Ayaz Kanak, Mustafa Yağız Özçelik’den oluşan takımı ile sekizinci oldu.

Arenaspor kız ve erkek takımları Kayseri’de yapılacak olan Minikler Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.