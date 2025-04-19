Nevşehir’de başlayan kulüplü Minikler NAVEK Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında Çorum Arenaspor kız takımı şampiyonluğu kazanırken erkek takımı ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Kayseri Kadir Has Spor Salonu’nda yapılan Minikler Türkiye Masa Tenisi Şampiyonasında Antrenörler Mesut Kuşgöz, Derya Bilgili, Sedef Kuşgöz ve Muammer Kaya yönetimindeki Arenaspor Kız takımı Derin Mülazım, Burcu Asel Tuncer, Armani Şeker’li kadrosu ile grup ve eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Selçuklu Belediyespor ile karşılaştı. Rakibi önünde 3-1 galip gelen Arenaspor kız takımı Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Erkek takımı Muhammed Emre Kantik, Kaya Temir, Canberk Şentürk’lü kadrosu ile mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasında yarı final maçında İstanbul DSİspor takımına yenilerek final şansını kaybetti.

Üçüncülük dördüncülük maçında Pendik Belediyesi ile karşılayan Arenaspor rakibini 3-2 yenerek üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Şampiyonada dün öğleden sonra ferdi müsabakalar başladı. Şampiyona yarın yapılacak finaller ile sona erecek.