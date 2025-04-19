Futbol Federasyonu U 18 kategorisinde 1. Kademe grup merkezlerini açıkladı. Çorum şampiyonu Mimar Sinanspor zorlu Amasya grubunda mücadele edecek.

Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulundan yapılan açıklamaya göre U 18 liginde 1. Kademe müsabakalarında 72 ilden 134 takım mücadele edecek.

67şar takımlı 21 gruptaki maçlar 24-27 Nisan’da 4’er takımlı beş grupta ise 25-27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Çorum şampiyonu Mimar Sinanspor Amasya’da 24-27 Nisan’da yapılacak grup maçlarında Samsun, Trabzon, Sivas, Giresun ve Karabük takımları ile mücadele edecek.