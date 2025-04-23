Kadınlar Bölgesel Lig Final Grubu maçları yarın başlıyor. Tokat’ta yapılacak final grubu maçlarında mücadele edecek Çorum Arenaspor takımı bir yandan bu zorlu maçların hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da maddi destek arıyor.

24-27 Nisan tarihleri arasında Tokat’ta yapılacak olan final grubunda Çorum Arenaspor ile birlikte Amasya Şehzadeler Voleybol, Samsun Volley Team ve Sivas Pars Akademispor takımları mücadele edecek. Tek devreli maçlar sonunda birinci olan takım 2. lige yükselmeye hak kazanacak.

Çorum Arenaspor voleybol takımı bu zorlu maçların hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bu zorlu maçlar için yarın Tokat’a gidecek olan Arenaspor yönetimi ise maddi destek arayışlarını sürdürüyor. Arenaspor Başkanı Mesut Kuşgöz, Çorum’u en güzelde temsil etmek için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve takımlarına güvenlerinin tam olduğunu belirterek ‘Bu zorlu maçlar için kulübümüze Çorumlu iş adamları ve voleybol severlerin desteklerini bekliyoruz. Yönetim olarak elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz ancak bu zorlu maçlar öncesinde destek çok önemli. İnanıyorum ki bizim bu çağrımıza Çorumlu iş adamlarımız ve voleybol severler duyarsız kalmayacaktır’ dedi.