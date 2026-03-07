CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya gelerek bölgedeki sorunları yerinde dinledi.

Ziyaret sırasında hastane karşısındaki yoğun yaya geçişine rağmen üst geçit bulunmamasının ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu vurguladı.

Tahtasız, hastanenin karşısında çok sayıda esnafın yanı sıra Şehit Ömer Emiroğlu Diş Hastanesi ile kız öğrenci yurdunun da bulunduğunu belirterek, bölgedeki yaya hareketliliğinin oldukça yoğun olduğuna dikkat çekti.

Hastanede muayene olan vatandaşların ilaç ya da medikal ekipman temin etmek için karşı tarafta bulunan eczane ve işletmelere geçmek zorunda kaldığını ifade eden Tahtasız, mevcut durumda insanların çitlerin üzerinden atlayarak karşıdan karşıya geçtiğini söyledi.

Bu durumun vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığını belirten Tahtasız, “İnsan hayatı her şeyden kıymetlidir. Tedavi olmak için hastaneye gelen insanlar canlarıyla sınanmamalıdır” dedi.

Söz konusu yolun Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında olduğunu hatırlatan Tahtasız, bölgede yaşanan sorunun çözümü için bir an önce üst geçit yapılması gerektiğini ifade etti.

Esnafların ve vatandaşların da aynı yönde talepte bulunduğunu dile getiren Tahtasız, yetkilileri gerekli adımları atmaya davet etti.