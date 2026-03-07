Çorum 'un Osmancık ilçesinde yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla deprem farkındalık etkinliği ve arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde öğrencilere yönelik afet bilinci programı düzenlendi.

Afet bilincini erken yaşta aşılamak amacıyla organize edilen programda, afet sonrasında geçici barınma amacıyla kullanılan çadırlar kurularak öğrencilere tanıtıldı.

Deprem temalı resim sergisini gezen öğrencilere, uzmanlar tarafından bilgilendirme broşürleri dağıtıldı ve afet anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Etkinlik kapsamında MEB AKUB ve AFAD ekiplerince deprem anı ve arama kurtarma tatbikatı da yapıldı. Senaryo gereği enkaz altında kalanlara müdahale eden ekipler, kurtarma operasyonlarında hayat kurtaran kesme, ayırma ve görüntüleme cihazlarının işleyişini uygulamalı olarak gösterdi.

Tam donanımlı AFAD aracını ve afet çadırlarını yakından inceleyen öğrenciler, arama kurtarma faaliyetleri hakkında yetkililerden teknik bilgi aldı.