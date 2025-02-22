Çorum’da genel güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı Genişletilmiş Asayiş Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya da katıldı.

Toplantıda, Çorum’un genel asayiş durumu detaylı bir şekilde ele alındı. Son dönemde yaşanan olaylar, suç oranları ve alınan güvenlik önlemleri değerlendirilirken, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına uygulanacak yeni stratejiler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.