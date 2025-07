Çorumlu milli takım antrenörü İlhan Aşkan’ın yaptığı Taekwondo milli takımı 18 Gençlik Olimpik Yaz Festivalinde tarih yazdı ve on sıkletin yedisinde madalya kazanmayı başardı.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yapılan 18. Avrupa Gençlik Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) müsabakalarına ilk kez katılan Taekwondo milli takımında Teknik Direktör olarak görev yapan İlhan Aşkın yönetiminde büyük bir başarıya imza attı.

Aşkın yaptığı açıklamada; "On sıkletin yedisinde milli takım sporcuları kürsüye çıkmayı başardılar. Üç altın iki gümüş ve iki bronz madalya kazanan Taekwondo milli takımı 15 branşta ülkemize en fazla madalya kazandıran branş oldu. Genel klasmanda da ilk sırada yer alan Taekwondo milli takım Teknik Direktörü İlhan Aşkın Genel klasmanda zirvede yer alan branş olmayı başardık. Bu büyük başarı, sadece madalyaların değil; inancın, çalışmanın, emeğin, sabrın ve zaferidir. Sporcularımızı, onları bu seviyeye taşıyan kıymetli antrenörlerimizi, Teknik kurul üyelerimizi kampımız boyunca emek veren partner sporcularımıza Ankara'nın sıcakta bizlere katlanan şeker spor personeline, bizlere her türlü desteği sunan Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanımız Bahri Tanrıkulu ve yönetimine Gençlik ve Spor Bakanlığımıza sonsuz teşekkür ederim. Bu tarihi başarının bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Saha dışında bizlerin her türlü destekte bulunan Team Türkiye yönetimine sağlık ekibine basın ekibine sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı