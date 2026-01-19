Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmesinde Çorum Atletik Performans Kulübünden Asya Akoğlu şampiyon olarak bu kategoride Çorum’a ilk Türkiye Şampiyonluğunu kazandırdı.

14-18 Ocak tarihleri arasında Konya’da yapılan Su Altı Sporları Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde Gençler C 2011-12 doğumlular kategorisi 50 metre dip yarışında Çorum Atletik Performansspor kulübünden Asya Akoğlu 00.19.68’lik derecesi ile Türkiye Şampiyonu olarak bu kategoride Çorum’a ilk Türkiye Şampiyonluğunu kazandırdı. Akoğlu ayrıca 50 metre çift palet disiplininde 00.25.12’lik derecesi ile üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Çorum Atletik Performans Kulübü antrenörü Mustafa Veran milli takım hedefleri doğrultusunda yaptıkları çalışmaların karşılığını aldıklarını için mutlu olrduklarını söyledi. Veran yarışma sonrasında yaptığı açıklamada ‘“Milli takım hedefi doğrultusunda uzun süredir planladığımız yol haritamız adım adım ilerliyor. Asya’yı sadece başarıya değil, sürdürülebilir başarıya hazırlıyoruz. Sporcumuzu koruyarak, yaşına ve gelişim sürecine uygun bilimsel antrenman metotlarıyla milli takıma kazandırmayı hedefliyoruz bu daha başlangıç’ dedi.