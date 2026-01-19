Sungurlu Belediye Başkanı ve Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, alınan galibiyetin güzel olduğunu ancak böyle bir takım karşısında kilidi son on dakikasında açmış olmanın kabul edilebilir olmadığını belirterek ‘Çünkü biz çok kaliteli bir takımız. Bu nedenle rahat ve bol gollü galibiyetlerle hedefimize yaraşır ve futbolcularımızın daha çok mücadele ettiği bir oyun izlemek tüm camiamızın ortak beklentisi’ dedi.

Dere maç sonu yaptığı sosyal medya paylaşımında şu görüşlere yer verdi ‘ARCA Çorum FK'mız evimizde 4-1'lik galibiyetle 3 puanın sahibi. Adanademirspor'u misafir eden takımımız, erken bulduğu golden sonra yakalandığımız ofsaytlardan dolayı geçerli sayılmayan gollerimiz nedeniyle uzun süre berabere götürdüğü ve kötü oynadığımız karşılaşmayı maçın son dakikalarında art arda bulduğu gollerle galibiyetle tamamladı.

Bir öz eleştiri yapmak gerekirse rahat kazanmamız gereken bir karşılaşmanın kilidini maçın son on dakikasında açmış olmak kabul edilebilir değil. Çünkü biz çok kaliteli bir takımız. Bu nedenle rahat ve bol gollü galibiyetlerle hedefimize yaraşır ve futbolcularımızın daha çok mücadele ettiği bir oyun izlemek tüm camiamızın ortak beklentisi. Yeni transferlerimizle birlikte bu oyunu önümüzdeki maçlarda izleyeceğiz İnşallah.

Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve büyük ÇorumFK camiamızı kutluyor; genç kadrosuyla sahada gerçek bir mücadele örneği sergileyen Adanademirspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum’ dedi.