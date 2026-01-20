Çorum’un tanınan ve sevilen isimlerinden Bir Medya ve Mova City Gayrimenkul ortaklarından Atakan Akman’ın ablası Asuman Sümer(53) hayatını kaybetti.

Ömer Faruk Akman’ın kızı, Milli Eğitim Müdürlüğü’nde öğretmen Selim Sümer’in eşi, Sami ve Emir Sümer’in annesi, Aylin Şahin’in ablası Asuman Sümer, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması sonucu hastanede tedavi altına alınmıştı.

Dün sağlık durumu aniden olumsuz seyreden Asuman Sümer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Merhumenin cenazesi ikindi namazına müteakip Akşemseddin Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Burak Yalçın, çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diler.