Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2025-2026 av sezonunun 01.03.2026 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanacağı belirtildi.

4915 sayılı Kanunun, av ve yaban hayvanlarını ve yaşama ortamlarıyla birlikte korunmasını ve geliştirilmesini amaçladığının ifade edildiği açıklamada, “Dünyanın ortak mirası olan ve her geçen gün nesilleri tehlike altına giren av ve yabanıl kaynakları sürdürülebilir kılarak gelecek kuşaklara aktarmak, Bakanlığımızın yanı sıra tüm kurum ve kuruluşların ortak hedefi olmalıdır. Ülkemizde 18 yaşını doldurmuş silah taşıma ehliyetine sahip av ve yaban hayatı ile ilgili eğitim alarak sınavda başarılı olan avcılar, avcılık belgesi ve avlanma izin kartı alma şartıyla yasal olarak av yapabilmektedirler. Kanunun 3. maddesi uyarınca oluşturulan Merkez Av Komisyonu (MAK) her yıl av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için karar almaktadır.

2025 -2026 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı 06 Temmuz 2025 tarihli ve 32948 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan 2025-2026 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararı avın kapanış tarihini belirlemiştir.2025-2026 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca av sezonu 01.03.2026 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanacaktır” denildi.

Açıklamada av yasağı dönemi ile ilgili şu uyarılarda bulunuldu:

“01.03.2026 tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığından, avın açılacağı ağustos ayına kadar olan dönemde ülke genelinde avcılık faaliyetleri yasaklanmıştır. Av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu dönemde toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararında yasaklanan bu fiilleri işleyenler hakkında idari para cezası verilecek, ayrıca av hayvanı türüne göre değişen tazminat bedelleri talep edilecektir.

Merkez Av Komisyonu mayıs ayı içerisinde toplanarak 2026-2027 av dönemini kapsayacak kararını alacaktır. Bu kararda av döneminde uygulanacak avlanma usul ve esasları ile av hayvanı türlerine göre avın açılacağı tarihler yeniden belirlenecektir.”