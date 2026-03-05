İlahiyatçı, tefsir profesörü ve akademisyen Mehmet Okuyan, Ramazan Sohbetleri’nin konuşmacı konuğu olarak Çorum'a geliyor.

Ramazan Sohbeti Programı Deneyim Koleji'nin organizasyonunda 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 21.00'de Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin davet mesajı yayınlayan Deneyim Koleji Kurucusu Mustafa Şimşek, "Maneviyatın, paylaşmanın ve bereketin ayı olan Ramazan'da gönülleri bir araya getiriyoruz. Bu anlamlı gecede değerli değerli İlahiyatçı Prof. Dr. Mehmet Okuyan'in gerçekleştireceği Ramazan Sohbeti programımıza sizleri davet etmekten onur duyarız.” dedi.